Российские дипломаты передали гуманитарную помощь для пострадавших в Израиле

Дипломаты из России и члены их семей собрали и передали волонтерским организациям Израиля гуманитарную помощь для гражданского населения юга Израиля, которое было вынуждено покинуть свои дома из-за эскалации палестино-израильского конфликта, передает корреспондент ТАСС.

Уточняется, что гуманитарная помощь по инициативе посольства России в Тель-Авиве и Русского дома в Израиле была передана 26 октября в одном из пунктов сбора на севере Тель-Авива.

«Предметы первой необходимости, которые включают одежду, одеяла, кухонную утварь и детские вещи, собраны российскими дипломатами и членами их семей. Вся гуманитарная помощь была передана израильским волонтерским организациям», — рассказали в посольстве России российским журналистам.

Исполняющий обязанности руководителя Русского дома в Израиле Герман Грановский сказал агентству, что «сложно оставаться в стороне, когда вокруг горе».

«Наша логика проста: люди в беде — надо помогать», — добавил Грановский, участвовавший в передаче гуманитарной помощи.

«Если есть возможность помочь, мы стараемся привнести каплю добра и света в сегодняшний трудный день», — добавил он.

По его словам, Русский дом в Израиле провел несколько гуманитарных акций по доставке продуктов тяжелобольным детям в трех городах, а также «провел благотворительный концерт в пункте приема беженцев в Иерусалиме».

«На ближайшие дни планируем несколько гуманитарных мероприятий», — заключил Грановский.

До этого сообщалось, что Израиль не станет передавать никакую гуманитарную помощь сектору Газа и будет препятствовать любым неконтролируемым поставкам со стороны других стран.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.