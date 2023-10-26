КНДР заподозрила США в поддержке геноцида в Газе

Израиль несет ответственность за удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа 17 октября, заявил представитель МИД КНДР, передает Fox News. По информации телеканала, в Пхеньяне считают, что Вашингтон пытается прикрыть Тель-Авив, сняв с него обвинения в атаке.

«Подобное преступное деяние Израиля было открыто совершено под нескрываемым покровительством США. Сразу после бомбардировки больницы Израилем США покрыли это преступление, выдвинув абсурдный софизм о том, что инцидент, по-видимому, был совершен другими силами, а не Израилем», — цитирует телеканал представитель МИД Северной Кореи.

Как отмечает Fox News, Северная Корея обвиняет Израиль в геноциде в секторе Газа и подозревают США в поощрении подобных преступных шагов.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в США усомнились в непричастности Израиля к обстрелу больницы в Газе.