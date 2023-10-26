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Захарова заявила, что Киев хочет разжечь региональные конфликты

Захарова: Киев хочет разжечь конфликты на Кавказе и Приднестровье

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти хотят разжечь конфликты на Кавказе и в Приднестровье. Ее слова приводит ТАСС.

«Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов вслед за (президентом Украины Владимиром) Зеленским, недавно призывавшим Грузию начать подобные боевые действия, адресовал аналогичный призыв властям Молдавии», — сказала она.

По ее словам, «в Киеве по-прежнему грезят мечтой об открытии, как они говорят, «второго фронта» против России».

Захарова подчеркнула, что украинские власти подстрекают к разжиганию войны на Кавказе и в Приднестровье.

До этого Захарова назвала блокировку 22 русскоязычных интернет-ресурсов в Молдавии враждебным по отношению к России шагом. По ее словам, такие действия властей республики глобально приведут к «искоренению любых проявлений инакомыслия и несогласия с политикой властей». 24 октября Кишинев решил заблокировать доступ к ресурсам, «изменяющим информационное пространство», среди которых сайты российских телеканалов.

Ранее Додон раскритиковал решение Киева по отказу от молдавского языка.

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