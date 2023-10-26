Эрдоган оценил действия Запада по поддержке Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил страны Запада в нарушении международного права из-за безоговорочной поддержки Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, «все западные страны поддерживают эти атаки». Он также задался вопросом, «что случилось со Всеобщей декларацией прав человека».

Эрдоган считает, что государства Запада обращаются к ней только в том случае, когда «их это устраивает». Он подчеркнул, что послав авианосец вместо корабля помощи, западные страны показали, «каким лобби они служат», а также назвал их действия «лицемерием».

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что только полноценное урегулирование конфликта между Израилем и ХАМАС позволит избежать новой мировой войны.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.