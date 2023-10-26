В Палестине предложили выход из конфликта с Израилем

Обострение палестино-израильского конфликта дает шанс на окончательное урегулирование ситуации, считает глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, передает ТАСС. По его словам, прекратить противостояния можно путем материализации палестинского государства рядом с Израилем.

«Проблемы не начались 7 октября, проблемы начались 75 лет назад, а оккупация Западного берега реки Иордан, Восточного Иерусалима и сектора Газа началась 56 лет назад. Но мы должны использовать [нынешний] кризис и превратить его в возможность <…> Для разрешения необходима материализация государства Палестина, существующего рядом с государством Израиль», — отметил аль-Малики.

Он добавил, что атаки Израиля по сектору Газа должны стать пробуждением для мира. Аль-Малики подчеркнул, что в мире заговорили о необходимости прекращения противостояния и Палестина готова помочь в этом.

«Важно, чтобы, когда эта односторонняя война закончится, мы были готовы к возобновлению этой перспективы. Мы должны дать людям надежду, и эта надежда не может приехать на израильских танках. Эта надежда может появиться при развитии и политическом урегулировании. Это крайне важно», — заключил глава МИД Палестины.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее ХАМАС пообещал Израилю «беспрецедентное поражение».