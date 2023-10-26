Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кремль призовет Армению прояснить слова Пашиняна о диверсификации отношений

Песков: Россия рассчитывает прояснить слова Пашиняна о диверсификации отношений

close
100%
Асатур Есаянц/РИА Новости

Россия рассчитывает напрямую от Армении получить информацию о том, что имел в виду премьер-министр страны Никол Пашинян, когда заявил о необходимости «диверсифицировать отношения в сфере безопасности». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Пресс-секретаря президента попросили прокомментировать интервью Пашиняна американскому изданию Wall Street Journal, в котором тот сделал несколько высказываний в отношении РФ. Песков подчеркнул, что российские власти не станут воспринимать WSJ как первоисточник и предпочтут получить все интересующие их ответы у армянских коллег.

»<...> Конечно же, мы в разговоре с нашими армянскими друзьями рассчитываем получить всю информацию на этот счет. Ну и, конечно же, негоже России и Армении общаться через газеты, тем более Wall Street Journal. Поэтому мы продолжаем разговор, диалог с нашими армянскими друзьями, и будем продолжать это делать, у нас очень обширная повестка дня», — сказал представитель Кремля.

Речь о «диверсификации отношений» в разговоре Пашиняна с американскими журналистами зашла после того, как армянский премьер заявил, что РФ якобы не исполнила свои обязанности в качестве союзника Армении, когда Азербайджан проводил в Нагорном Карабахе военную операцию.

После выхода интервью Пашинян сообщил, что в Армении сейчас не обсуждают возможный вывод российской военной базы с территории страны.

Ранее Пашинян заявил, что страна остается членом ОДКБ

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий