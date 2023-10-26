Кремль призовет Армению прояснить слова Пашиняна о диверсификации отношений

Россия рассчитывает напрямую от Армении получить информацию о том, что имел в виду премьер-министр страны Никол Пашинян, когда заявил о необходимости «диверсифицировать отношения в сфере безопасности». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Пресс-секретаря президента попросили прокомментировать интервью Пашиняна американскому изданию Wall Street Journal, в котором тот сделал несколько высказываний в отношении РФ. Песков подчеркнул, что российские власти не станут воспринимать WSJ как первоисточник и предпочтут получить все интересующие их ответы у армянских коллег.

»<...> Конечно же, мы в разговоре с нашими армянскими друзьями рассчитываем получить всю информацию на этот счет. Ну и, конечно же, негоже России и Армении общаться через газеты, тем более Wall Street Journal. Поэтому мы продолжаем разговор, диалог с нашими армянскими друзьями, и будем продолжать это делать, у нас очень обширная повестка дня», — сказал представитель Кремля.

Речь о «диверсификации отношений» в разговоре Пашиняна с американскими журналистами зашла после того, как армянский премьер заявил, что РФ якобы не исполнила свои обязанности в качестве союзника Армении, когда Азербайджан проводил в Нагорном Карабахе военную операцию.

После выхода интервью Пашинян сообщил, что в Армении сейчас не обсуждают возможный вывод российской военной базы с территории страны.

Ранее Пашинян заявил, что страна остается членом ОДКБ