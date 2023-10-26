Посольство РФ в Узбекистане временно не оформляет документы на гражданство

Посольство России в Узбекистане временно прекратило прием заявлений по вопросам оформления гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал диппредставительства.

«Прием заявлений по вопросам гражданства (кроме запросов о проверке наличия/отсутствия гражданства) приостановлен до момента принятия Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства, которым будет определен порядок работы», — говорится в сообщении.

До этого министр внутренних дел Владимир Колокольцев во время заседания коллегии МВД, посвященного противодействию нелегальной миграции сообщал, что мигранты используют различные схемы и способы, чтобы остаться в России.

По его словам, иностранцы заключают фиктивные браки, сдают липовые экзамены на знание русского языка, а также печатают приглашения на учебу.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что двух уроженцев Таджикистана могут отправить в колонию за попытку избежать срочной службы в армии.