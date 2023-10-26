Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посольство РФ в Узбекистане временно не оформляет документы на гражданство

Посольство РФ в Ташкенте остановило оформление документов на гражданство

close
100%
Ростислав Нетисов/РИА «Новости»

Посольство России в Узбекистане временно прекратило прием заявлений по вопросам оформления гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал диппредставительства.

«Прием заявлений по вопросам гражданства (кроме запросов о проверке наличия/отсутствия гражданства) приостановлен до момента принятия Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства, которым будет определен порядок работы», — говорится в сообщении.

До этого министр внутренних дел Владимир Колокольцев во время заседания коллегии МВД, посвященного противодействию нелегальной миграции сообщал, что мигранты используют различные схемы и способы, чтобы остаться в России.

По его словам, иностранцы заключают фиктивные браки, сдают липовые экзамены на знание русского языка, а также печатают приглашения на учебу.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что двух уроженцев Таджикистана могут отправить в колонию за попытку избежать срочной службы в армии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий