В США отметили потепление в отношениях с Китаем

Между США и Китаем наблюдается настоящий шквал дипломатии на фоне возможной встречи лидеров двух государств в ноябре в Калифорнии, пишет Bloomberg. По мнению обозревателей издания, стороны постепенно налаживают отношения, несмотря на сложную ситуацию в мире и разные позиции страны по конфликту на Украине и войне на Ближнем Востоке.

«У обеих сторон есть причины укреплять дружественные связи в преддверии форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Пекину нужна более стабильная геополитическая обстановка, чтобы привлечь иностранных инвесторов, поскольку экономика Китая замедляется, в то время как США хотят рассеять военные и экономические угрозы со стороны азиатской державы», — говорится в тексте.

Как отмечает Bloomberg, форум АТЭС может стать местом встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, хотя китайская сторона пока официально не подтвердила визит лидера страны в США. Агентство указывает, что отношения остаются хрупкими, но наблюдается налаживание связей и множество взаимных визитов министров двух государств.

Ранее Си Цзиньпин рассказал, чего ожидает от отношений КНР и США.