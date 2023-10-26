Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США отметили потепление в отношениях с Китаем

Bloomberg: отношения США и КНР налаживаются на фоне мировой нестабильности

close
100%
Global Look Press

Между США и Китаем наблюдается настоящий шквал дипломатии на фоне возможной встречи лидеров двух государств в ноябре в Калифорнии, пишет Bloomberg. По мнению обозревателей издания, стороны постепенно налаживают отношения, несмотря на сложную ситуацию в мире и разные позиции страны по конфликту на Украине и войне на Ближнем Востоке.

«У обеих сторон есть причины укреплять дружественные связи в преддверии форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Пекину нужна более стабильная геополитическая обстановка, чтобы привлечь иностранных инвесторов, поскольку экономика Китая замедляется, в то время как США хотят рассеять военные и экономические угрозы со стороны азиатской державы», — говорится в тексте.

Как отмечает Bloomberg, форум АТЭС может стать местом встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, хотя китайская сторона пока официально не подтвердила визит лидера страны в США. Агентство указывает, что отношения остаются хрупкими, но наблюдается налаживание связей и множество взаимных визитов министров двух государств.

Ранее Си Цзиньпин рассказал, чего ожидает от отношений КНР и США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий