Власти Украины заявили, что создали все условия для начала переговоров по вступлению в ЕС

Министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти создали все условия для начала переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Об этом пишет украинское издание Klymenko Time.
По словам Стефанишиной, некоторые страны мешают Украине в этом процессе.
«Некоторые страны или даже некоторые европейские чиновники прибегают к манипуляциям, пытаясь противопоставить какие-то свои личные пожелания в готовящиеся Европейской комиссией документы. Также мы видим, что есть определенные недружественные страны, которые пытаются приуменьшить оценку прогресса Украины, и скажем так — обесценить некоторые наши усилия», — пояснила министр.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев «максимально быстро» двигался к выполнению рекомендаций Еврокомиссии по вступлению в Европейский союз (ЕС), подчеркнув, что страна готова к вступлению в политическое объединение.
Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.