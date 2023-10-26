Контрразведка Чехии назвала Россию самой большой угрозой безопасности страны

Контрразведка Чехии считает Россию самый большой угрозой национальной безопасности республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чешское телевидение.

Республиканские СМИ в свою очередь ссылаются на ежегодный доклад Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) за 2022 год. В нем указано, что Россия сильнее всего угрожает безопасности Чехии, но при этом активность хакеров, якобы связанных с РФ, снизилась. Также в документе назван позитивным момент с высылкой из Чехии российских дипломатов, поскольку они, как утверждается, были связаны со спецслужбами РФ.

Кроме того, по информации СБИ, разведка РФ наблюдает за деятельностью российской оппозиции за рубежом. В докладе приводят пример, как человек, якобы связанный с ГРУ и работавший в Чехии под прикрытием журналиста, ходил на мероприятия, на которых выступали российские оппозиционные политики.

Чешская контрразведка не только занимается розыском российских «агентов», но и мешает компаниям обходить санкции против экспорта товаров в РФ, а также пытается противодействовать незаконному распространению в в Чехии оружия из зоны СВО, говорится в докладе.

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