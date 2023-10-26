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Контрразведка Чехии назвала Россию самой большой угрозой безопасности страны

Чешская контрразведка: РФ представляет наибольшую угрозу безопасности республики

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Depositphotos

Контрразведка Чехии считает Россию самый большой угрозой национальной безопасности республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чешское телевидение.

Республиканские СМИ в свою очередь ссылаются на ежегодный доклад Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) за 2022 год. В нем указано, что Россия сильнее всего угрожает безопасности Чехии, но при этом активность хакеров, якобы связанных с РФ, снизилась. Также в документе назван позитивным момент с высылкой из Чехии российских дипломатов, поскольку они, как утверждается, были связаны со спецслужбами РФ.

Кроме того, по информации СБИ, разведка РФ наблюдает за деятельностью российской оппозиции за рубежом. В докладе приводят пример, как человек, якобы связанный с ГРУ и работавший в Чехии под прикрытием журналиста, ходил на мероприятия, на которых выступали российские оппозиционные политики.

Чешская контрразведка не только занимается розыском российских «агентов», но и мешает компаниям обходить санкции против экспорта товаров в РФ, а также пытается противодействовать незаконному распространению в в Чехии оружия из зоны СВО, говорится в докладе.

Ранее в Швеции оправдали россиянина, которого обвиняли в шпионаже.

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