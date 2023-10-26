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Власти Азербайджана заявили о перевозках оружия в Карабах из Армении

МО Азербайджана: Армения незаконно поставляла вооружение в Нагорный Карабах

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Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана заявило, что нашло «наглядные доказательства» незаконных военных перевозок из Армении в Нагорный Карабах. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным министерства, после того, как на территории Нагорного Карабаха были проведены антитеррористические мероприятия, было установлено, что часть ракет тяжелой огнеметной системы «ТОС-1А» была произведена в 2021 году.

Кроме того, часть обнаруженных в Карабахе управляемых ракет противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и «Фагот» была закуплена непосредственно у производителя. При этом контракт на поставку вооружения был заключен в конце 2020 года. Ракеты были закуплены через третье государство и доставлены в Нагорный Карабах.

«Эти факты являются наглядным доказательством осуществления незаконных военных перевозок из Армении в Карабахский регион вплоть до локальных антитеррористических мер», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

До этого в Кремле прокомментировали интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна американской газете Wall Street Journal, в котором тот высказал ряд претензий по отношению к РФ.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.

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