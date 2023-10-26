Политолог объяснил, чем для Казахстана обернется сотрудничество с НАТО

Казахстан не осознает рисков от сближения с западными странами, республике грозит новая внутриполитическая «тряска». Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политолог, эксперт по странам СНГ Аслан Рубаев, комментируя сообщения об открытии «центра миротворческих операций НАТО» в Алма-Ате. Он подчеркнул, что несмотря на то, что Астана опровергает эту информацию, попытка осуществить разворот на Запад очевидна.

«Казахстан сейчас будут вовлекать в западные политические институты, в так называемые структуры мягкой силы. Но взамен потребуют понагнетать вокруг русского языка, вокруг живущих в стране русских, бытового национализма, пока все не выйдет из-под контроля», — отметил политолог.

Он добавил, что в конечном итоге спасать ситуацию придется ОДКБ.

Как пояснили в оборонном ведомстве Казахстана, 23 октября в Алма-Ате прошло официальное открытие нового конференц-зала Центра миротворческих операций при участии посла США в Казахстане Дэниеля Розенблюма.

В пресс-службе Минобороны республики также подчеркнули, что этот центр является государственным подведомственным учреждением дополнительного образования, а его основной целью является языковая подготовка и подготовка военного и другого персонала к участию в миротворческих операциях по стандартам ООН.

Ранее президент Казахстана Касым-­Жомарт Токаев заявил о намерении республики развивать всестороннее сотрудничество с РФ.