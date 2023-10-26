Политолог объяснил, зачем Украине нужен платный выезд призывников за границу

Власти Украины намерены воспользоваться массовым оттоком жителей, с этой целью они разработали законопроект о возможности платного выезда для призывников за границу, считает политолог Евгений Михайлов. Однако Рада не пропустит этот документ, заявил он телеканалу «360».

На это неделе Верховная Рада зарегистрировала законопроект, который разрешает военнообязанным уехать в другую страну, если он обязуется каждый месяц делать отчисления на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По мнению Михайлова, разработанный документ — это недостаточная гарантия для призывников, что с них действительно снимут военную обязанность. Молодые люди не поверят в такую перспективу, считает он.

При этом эксперт убежден, что документ не утвердят, так как в этом случае военкоматы и таможенные органы потерпят убытки.

«Представляете, как много потеряют коррупционеры из военкоматов, они же получают тысячи долларов за различные льготы, белые билеты и так далее, — заявил Михайлов. — Потеряют и те же таможенники, которые берут взятки на выездах, потеряют контрабандисты».

Напомним, законопроект предполагает, что для выезда за границу военнообязанный перечислит на специальный счет сумму, равную 10 размерам прожиточного минимума, в поддержку ВСУ за каждый месяц пребывания за пределами страны.

На этой неделе стало известно о задержании украинского депутата, который хотел нелегально вывезти за границу на машине двух призывников.