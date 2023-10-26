Лукашенко предупредил об угрозе начала масштабной войны в мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, передает ТАСС. В ходе разговора с дипломатом белорусский лидер указал на угрозу начала большой войны в мире.

«Мы сегодня все больше и больше делаем шаги — поверьте, я опытный политик, я это вижу, занимался этим серьезно — мы делаем шаги к полномасштабной войне с применением самого смертоносного оружия», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что существующая система мирового порядка может рухнуть. Лукашенко подчеркнул, что к этому может привести конфликт на Украине, который ухудшается из-за военной поддержки Киева со стороны США.

«Нам надо всячески этому противостоять, если мы не хотим, чтобы снова оказались в горячем котле не противодействия, а страшной войны», — заключил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко рассказал, что может погубить Белоруссию.