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Лукашенко предупредил об угрозе начала масштабной войны в мире

Лукашенко считает, что мир делает шаги к полномасштабной войне

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, передает ТАСС. В ходе разговора с дипломатом белорусский лидер указал на угрозу начала большой войны в мире.

«Мы сегодня все больше и больше делаем шаги — поверьте, я опытный политик, я это вижу, занимался этим серьезно — мы делаем шаги к полномасштабной войне с применением самого смертоносного оружия», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что существующая система мирового порядка может рухнуть. Лукашенко подчеркнул, что к этому может привести конфликт на Украине, который ухудшается из-за военной поддержки Киева со стороны США.

«Нам надо всячески этому противостоять, если мы не хотим, чтобы снова оказались в горячем котле не противодействия, а страшной войны», — заключил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко рассказал, что может погубить Белоруссию.

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