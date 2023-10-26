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В Кремле прокомментировали блокировку резолюций РФ и США в ООН

Песков: наш вариант прекращения огня на Ближнем Востоке более сбалансированный

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Павел Бедняков/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал ситуацию с проектом резолюции по палестино-израильскому конфликту в Совете безопасности (СБ) ООН.

На вопрос журналиста, каким могло бы быть дальнейшее развитие событий в области урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, Песков заявил, что для этого нужно продолжать прилагать усилия.

«Нужно стремиться к тому, чтобы совместно выйти на сбалансированный вариант. Мы убеждены, что наш вариант был более сбалансированным. Нужно всех призывать к прекращению огня. Нельзя осуждать только действия одной стороны. Все-таки резолюция должна носить сбалансированный характер. Нужно продолжать дипломатические усилия», — поделился Песков.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя говорил, что почти все замечания делегаций по проекту ближневосточной резолюции США были проигнорированы Вашингтоном.

По его словам, «никакого нормального консультативного процесса» по этому документу в Совете Безопасности ООН «не было».

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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