Российский дипломат побеседовал с представителями ХАМАС в Катаре

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что обсудил судьбу удерживаемых в Газе заложников с политическим руководством ХАМАС. Об этом пишет ТАСС.

По словам дипломата, встреча состоялась в Катаре.

До этого сообщалось, что Катар лоббирует сделку об освобождении большого числа израильских заложников. Всего в Израиле заявили о 222 заложниках, удерживаемых в Газе. Утверждается, что среди них 138 иностранных граждан, в том числе 54 тайца, 15 аргентинцев, 12 немцев, шесть французов и шесть россиян.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».