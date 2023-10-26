В Кремле отреагировали на интервью Пашиняна с претензиями к России

В Кремле прокомментировали интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна американской газете Wall Street Journal, в котором тот высказал ряд претензий по отношению к РФ. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не склонен воспринимать СМИ как первоисточник.

«В данном случае мы не склонны воспринимать WSJ как первоисточник. Надо понять, о чем говорил Пашинян. Мы получаем всю информацию в разговорах с армянскими друзьями. Негоже России и Армении общаться через газеты», — высказался на брифинге с журналистами Песков.

Он добавил, что Россия продолжит помогать Баку и Еревану в заключении мирного договора, чтобы стабилизировать обстановку в регионе.

В интервью WSJ Никол Пашинян говорил, что не видит преимуществ для Армении от размещения российской военной базы на ее территории. Армянский премьер считает, что РФ не исполнила свои союзнические обязательства во время проведения Азербайджаном военной операции в Нагорном Карабахе. В связи с этим армянские власти решили «диверсифицировать отношения в сфере безопасности».

Ранее Пашинян уточнил, что в Армении пока не обсуждали возможный вывод российской военной базы с территории страны.