В Кремле отреагировали на предложение Минсельхоза ограничить экспорт на мясо птицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что вопрос по запрету вывоза из России отдельных видов мяса птицы сроком на полгода является прерогативой министерства сельского хозяйства РФ.

«Эта тема Минсельхоза. Правительство должно принимать меры по регулированию рынка», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что здесь Минсельхоз четко выполняет свои функции в соответствии с поручением президента России Владимиром Путиным.

«Путин говорил, что правительство должно оперативно принимать меры по регулированию рынка, кроме того, там должны быть меры по регулированию селекционного потенциала», — добавил Песков.

До этого стало известно, что министерство сельского хозяйства Российской Федерации разработает проект документа, запрещающего вывоз из России некоторых видов мяса птицы.

25 октября президент России Владимир Путин призвал правительство своевременно реагировать на рост цен на мясо птицы.

Ранее эксперты объяснили резкое подорожание мяса курицы и пообещали «откат» цен.