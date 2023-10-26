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Новый премьер Словакии обозначил позицию по России

Новый премьер Словакии Фицо заявил, что не поддержит санкции ЕС против РФ

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Radovan Stoklasa/Reuters

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается поддерживать введение каких-либо ограничительных мер в отношении России, передает Аktuality. По его словам, он не будет голосовать за новые европейские санкции.

Как отметил Фицо, поддержка ограничительных мер против России со стороны Словакии возможна только в том случае, если будут известны последствия санкция для отдельных стран — участниц Евросоюза. Он добавил, что не собирается одобрять и военную помощь для Украины.

«Лучше пусть они 10 лет договариваются о мире, чем 10 лет стреляют друг друга без каких-либо выводов», — подчеркнул Фицо.

Фицо получил назначение 25 октября после победы его партии «Курс — социальная демократия» на парламентских выборах. В избирательной кампании политик активно выступал против продолжения военной помощи Украине. При этом Фицо уже занимал пост премьера Словакии с 2006 по 2010 год и с 2012 по 2018.

Ранее сообщалось, что Фицо имеет антиукраинскую позицию из-за обиды на Тимошенко.

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