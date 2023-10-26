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Россия призвала к прекращению военных действий в палестино-израильском конфликте

Лавров: Россия призывает к прекращению военных действий в Израиле и Палестине

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Tsafrir Abayov/AP

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время своего выступления на международной конференции высокого уровня «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире» заявил, что Москва призывает к прекращению боевых действий в конфликте между Израилем и палестинским движением ХАМАС, а также к переговорам для создания палестинского государства, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия осуждает террористические акции и любые другие действия, которые нарушают международное гуманитарное право и наносят ущерб мирному населению.

«Российская Федерация призывает к возобновлению переговоров о создании независимого палестинского государства, обещанного палестинцам почти 75 лет назад», — сказал министр.

До этого Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты находятся в числе лидеров тех государств, которые вмешиваются в конфликт между Израилем и Палестиной.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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