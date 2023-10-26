В США назвали победой ХАМАС пропалестинские протесты внутри страны

В американских колледжах и средних школах растет поддержка ХАМАС на фоне эскалации палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке, считает ведущая Fox News Лора Ингрэм. В эфире телеканала она отметила, что демонстрации в поддержку Палестины якобы свидетельствуют об антисемитизме в учебных учреждениях.

«Участники назвали это мирным протестом, но ХАМАС интерпретирует это не так. Для них это просто очередная пропагандистская победа. Теперь молодые умы в Соединенных Штатах поддаются на их большую ложь», — пояснила Ингрэм.

Она добавила, что, согласно последнему опросу Harvard/Harris, 84% американцев поддерживают Израиль после атаки ХАМАС на еврейское государство. Ингрэм подчеркнула, что среди граждан США лишь 16% «отдают предпочтение» ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в России заподозрили США в цензуре по конфликту на Ближнем Востоке.