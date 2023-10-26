Политолог: миф о могуществе Израиля разрушен

Миф о могуществе Израиля окончательно разрушен, страна раскололась. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре. Он напомнил, что статус самой сильной в регионе державы закрепился за страной после побед в войнах 1968 и 1973 годов.

В те годы на стороне Израиля сражались множество фронтовиков, которые переехали из СССР, а также переселенцы из стран Европы, продолжил эксперт.

«Многие из них пережили холокост. То есть они тогда воевали с совершенно другой энергией. И Израиль тогда, как новое государство, по-другому развивался не только в военном, но и в экономическом, в духовном плане. А сейчас в стране наметился раскол. И в политической жизни, и в деятельности разведывательных служб, и в социальной сфере», — отметил Дюрре.

По его мнению, именно из-за внутреннего раскола в Израиле ХАМАС смог провернуть внезапную атаку на территорию страны.

7 октября силы ХАМАС атаковали территорию Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Боевики захватили десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной военной операции.

Ранее стало известно о влиянии событий в Израиле на отношение к Зеленскому.