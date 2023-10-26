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В Совфеде указали на брешь в политике США против России

Сенатор Пушков назвал нового премьера Словакии Фицо брешью в политике США по РФ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В «тылу» у США начали появляться политические лидеры, несогласные с их подходом к России и Украине, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что одним из них является новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Это, несомненно, брешь в «американском заслоне», которым США оградили Европу от ее собственных подлинных интересов. Пока Вашингтон безуспешно убеждает Глобальный Юг последовать за Западом в его стратегии, направленной против России, у США «в тылу» появляются политические лидеры, несогласные ни с этой стратегией, ни с огромными затратами на Украину», — написал Пушков.

Фицо получил назначение 25 октября после победы его партии «Курс — социальная демократия» на парламентских выборах. В избирательной кампании политик активно выступал против продолжения военной помощи Украине. При этом Фицо уже занимал пост премьера Словакии с 2006 по 2010 год и с 2012 по 2018.

Ранее сообщалось, что Фицо имеет антиукраинскую позицию из-за обиды на Тимошенко.

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