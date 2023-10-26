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Мишустин: РФ ждет Белоруссию в ШОС

Мишустин: РФ рассчитывает на скорое завершение вступления Белоруссии в ШОС

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Зафар Халилов/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия надеется на скорое присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Заявление было сделано им на заседании Совета глав правительств ШОС в расширенном составе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Рассчитываем, что в самом скором времени Белоруссия завершит все процедуры и войдет в число участников организации», — заявил он.

Также Мишустин призвал Иран включаться в «многоплановую» работу ШОС.

До этого премьер-министр республики Беларусь Роман Головченко заявил, что его страна планирует стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) до конца 2023 года.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. С момента основания в состав организации входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, а в 2017 году к ним присоединились Пакистан и Индия. Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества 4 июля 2023 года несмотря на то, что находился в наблюдателях ШОС с 2005 года. Позднее вступление объясняется невозможностью вступать в международные организации из-за санкций ООН до 2016 года.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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