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Российский сенатор рассказал о провале Байдена на Украине

Пушков: Байден в конгрессе признал бессмысленность доводов для поддержки Украины

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что предложение американского президента Джо Байдена конгрессу говорит о признании провала политика на Украине.

По словам Пушкова, предложение Байдена также говорит о бессмысленности его предыдущих доводов.

Таким образом Пушков прокомментировал статью, опубликованную в газете Politico, в которой говорится, что Байден призвал республиканцев и демократов обосновывать дальнейшее оказание военной помощи Украине тем, что это якобы стимулирует рост американской экономки.

«Теперь администрации Байдена приходится убеждать республиканцев новыми методами, фактически признавая, что их доводы об огромном значении Украины для США являются полной ерундой», — подчеркнул Пушков.

До этого польское издание Forsal писало, что война в Израиле отвлекла западных лидеров от президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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