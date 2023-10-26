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Стало известно о влиянии событий в Израиле на отношение к Зеленскому

Forsal: эскалация конфликта в Израиле отвлекла западных лидеров от Зеленского

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Mohammed Al-Masri/Reuters

Война в Израиле отвлекла западных лидеров от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет польское издание Forsal.

Отмечается, что теперь Украина делит не только внимание, но и финансовую помощь с Израилем — выделенный США новый пакет помощи на $100 млрд будет распределен между Киевом и Тель-Авивом.

«Атака ХАМАС напрямую влияет на помощь Киеву. <..> Большая часть боеприпасов калибра 155 мм со складов армии США, изначально предназначавшихся для Украины, будут переданы Израилю», — пишет издание.

«Зеленский должен признать, что у него есть конкуренция. Время пресс-конференций на станциях метро прошло. Фотографии из Газы – как бы жестоко это ни звучало – более впечатляюще, чем репортажи из Украины. Байден хочет продолжить помощь Зеленскому. Но это необязательно то, чего хочет значительная часть республиканцев в Конгрессе. <..> Несмотря на теплые слова Байдена о необходимости помощи [Украине] ключевой проблемой для американцев будет не дать Израилю начать войну на нескольких фронтах и ​​не допустить распространения столкновения с ХАМАС на Ливан, Сирию и Иран», — подвели итоги польские журналисты.

До этого Зеленский назвал «мощной» речь президента США Джо Байдена о необходимости помощи Украине и Израилю.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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