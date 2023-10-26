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Мишустин прибыл в Киргизию на заседание глав правительств ШОС

Премьер РФ Мишустин прибыл в резиденцию «Ала-Арча» на мероприятия ШОС

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в резиденцию «Ала-Арча», где пройдут мероприятия по линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Премьер проведет несколько двусторонних встреч, в том числе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Также Мишустин будет участвовать в заседаниях Евразийского межправительственного совета, Совета глав правительств СНГ и Совета глав правительств ШОС.

25 октября в Бишкеке российский глава правительства планирует провести переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Евразийский межправительственный совет, Совет глав правительств СНГ и Совет глав правительств ШОС пройдут 26 октября.

Накануне Мишустин провел переговоры со своим коллегой из Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. Во время встречи Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что столетняя история независимости и суверенитета Монголии крепко связана с дружескими отношениями с Россией. Он рассказал, что за это время случались такие колоссальные успехи, как победа в битве на реке Халхин-Гол, 85-летие которой будет отмечаться в будущем году.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика планирует стать полноправным членом ШОС до конца 2023 года.

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