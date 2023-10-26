Катар лоббирует сделку об освобождении большого числа израильских заложников в секторе Газа. Об этом пишет израильское новостное издание Ynet, передает ТАСС.

Сообщается, что приоритет при обмене будет «отдаваться женщинам, детям и людям старшего поколения». Подчеркивается, что сделка не будет отменять наземной операции Израиля в Газе, при этом Израиль активно давит на арабскую сторону, добиваясь ускорения переговоров. В заложниках у ХАМАС находятся около 230 человек, из которых 30 — дети.

До этого стало известно, что среди заложников в секторе Газа 138 граждан иностранных государств.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».