Кандидат в президенты США Хейли раскритиковала Байдена

Бывшая постпред США при ООН и кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала президента Джо Байдена после серии антисемитских акций, произошедших в студенческих городках по всей стране.

В интервью газете New York Post Хейли заявила: «Кампусам колледжей разрешена свобода слова, но они не должны распространять ненависть, поддерживающую терроризм. Федеральный закон требует от учебных заведений бороться с антисемитизмом.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.