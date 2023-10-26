Байдена уличили во лжи из-за рассказов о поездках с лидером КНР

Президент США Джо Байден повторил во время выступления в Вашингтоне ложный рассказ о том, что он якобы провел «17 тысяч миль» в поездках с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Белого дома, он встречался с Си Цзиньпином чаще, чем с другими мировыми лидерами.

«У меня было более 68 часов частных встреч. <…> Итак, я проехал с ним 17 тысяч миль», — рассказал Байден.

Ранее американского лидера уже критиковали за его утверждения о контактах с Си. Как написала газета The Washington Post, нет никаких доказательств, что длительные путешествия Байдена с китайским лидером были реальны.

26 октября агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников передало, что Байден намерен провести 27 октября переговоры с главой МИД Китая Ван И.

Накануне стало известно, что Китай собирается строить отношения с США на принципах взаимовыгоды.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.