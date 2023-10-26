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В ФБР препятствовали расследованию о коррупции Байденов

Fox News: ФБР пытались помешать расследованию о преступлениях семьи Байден

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Kevin Lamarque/Reuters

Ряд сотрудников ФБР препятствовали расследованию о возможной преступной активности семьи президента США Джо Байдена. Данные из секретных источников представлялись ответственными лицами заведомо ложными, передает телеканал Fox News.

Республиканцы сообщали ранее, что в их распоряжении есть документы, подтверждающие крупные переводы на имя сына главы Белого дома Хантера Байдена из Китая, в качестве адресата выступал сам Джо Байден. Политические оппоненты подозревают Байдена-старшего в коррупции и использовании служебного положения в то время, как он служил вице-президентом США.

«ФБР поддерживало связь более чем с 40 конфиденциальными источниками по различным уголовным вопросам, связанным с семьей Байденов, включая Джо Байдена, в то время, когда он работал вице-президентом», — говорится в сообщении Fox News.

По этим данным, источники «предоставляли секретную информацию ФБР, относящуюся к Джо, Хантеру и Джеймсу Байденам», с ними работали в разных офисах бюро.

Однако сенатор Грэссли узнал, что «оперативная группа ФБР в офисе в Вашингтоне пыталась — и в некоторых случаях успешно — блокировать отчеты и сообщения от источников, ложно дискредитируя их как иностранную дезинформацию», сообщает телеканал. Такие усилия вызвали прекращение расследования.

При этом как минимум в одном случае сотрудника, передававшего сведения, проверили и не обнаружили связей с известными каналами дезинформации.

Как утверждал кандидат в президенты США демократ Роберт Кеннеди — младший, ФБР стало политизированным при администрации президента США Джо Байдена, ведомство подавляло или подвергало цензуре информацию, связанную с политическими оппонентами властей.

Ранее сообщалось, что расследование дела о ненадлежащем хранении секретных документов Джо Байденом приближается к завершению.

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