Небензя заявил, что США проигнорировали замечания по своему проекту резолюции в СБ ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что почти все замечания делегаций по проекту ближневосточной резолюции США были проигнорированы Вашингтоном, передает ТАСС.

«США пытаются продавить некий новый проект, насыщенный политизированными и крайне неуместными положениями», — сказал постпред.

По его словам, «никакого нормального консультативного процесса» по этому документу в Совете Безопасности ООН «не было».

«Авторы проигнорировали почти все замечания делегаций по своему проекту», — добавил дипломат.

25 октября Россия и КНР наложили вето на проект ближневосточной резолюции Совбеза ООН, который предложили США. За документ отдали свои голоса 10 стран, против выступили РФ, Китай и ОАЭ. Два государства воздержались.

Проект резолюции содержал осуждение нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль. В документе не содержалось призыва к прекращению огня, но признавалось право стран на самозащиту.

Позже постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в Вашингтоне чрезвычайно разочарованы вето, которое Россия наложила на американский проект резолюции по Ближнему Востоку.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.