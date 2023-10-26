Постпред Израиля назвал позором для ООН то, что Гутерриш не извинился

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан продолжает высказывать критику в адрес организации. На этот раз он назвал отказ генерального секретаря Антониу Гутерриша отзывать свои слова и извиняться за них «позором». Об этом пишет РИА Новости.

24 октября Гутерриш осудил нападение ХАМАС на Израиль, произошедшее 7 октября. Он также заявил, что «важно признать, что нападения ХАМАС не произошли в вакууме, и палестинский народ уже 56 лет подвергается удушающей оккупации».

В Израиле эти слова были расценены как оправдание действий ХАМАС и вызвали жесткую критику. Гилад Эрдан призвал Гутерриша уйти в отставку. Позже Гутерриш заявил, что он шокирован неправильным толкованием его заявлений и что его слова никоим образом не оправдывали террористические акты ХАМАС.

Гилад Эрдан выразил свое негодование в социальных сетях, написав: «Это позор для ООН, что генеральный секретарь не только не отказывается от своих слов, но и не способен извиниться за них».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.