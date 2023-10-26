Партия Орбана заблокировала голосование по заявке Швеции в НАТО

Парламент Венгрии отклонил предложение о проведении голосования по заявке Швеции вступить в НАТО. Об этом заявила депутат от оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Агнес Вадай, сообщает агентство Associated Press (AP).

«Инициативу о вступлении Швеции в НАТО заблокировала правящая партия «Фидес», имеющая абсолютное большинство в парламенте. Ее лидером является премьер-министр Виктор Орбан. Партия утверждает, что шведские политики говорили «вопиющую ложь» о состоянии демократии в Венгрии», — сказала Вадай.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто указывал, что венгерский парламент не станет оглядываться на позицию Турцию в вопросе ратификации членства Швеции в НАТО и примет независимое решение.

Политик напомнил, что документ о ратификации поступил в венгерский парламент еще летом 2022 года.

Дело в том, что Венгрия наряду с Турцией — последние члены НАТО, которые еще не дали согласия на вступление Швеции в альянс. В октябре 2023 года Турция смягчила риторику в отношении Швеции, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган лично внес на рассмотрение парламента протокол о ратификации.

Ранее сообщалось о том, что НАТО ведет приготовления к конфликту с Россией в Арктике.