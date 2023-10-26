Нижняя палата конгресса США приняла резолюцию, поддерживающую Израиль

Нижняя палата конгресса США приняла резолюцию о поддержке Израиля. Об этом со ссылкой на пресс-службу палаты представителей сообщает РИА Новости.

За принятие резолюции проголосовали 410 конгрессменов. Против выступили 10 членов нижней палаты и еще шесть воздержались.

Резолюция, в которой говорится о поддержке еврейского государства в его защите от «варварской войны», которая была развязана движением ХАМАС и «другими террористами», не обладает законодательной силой.

Ранее сообщалось, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания высоко оценил позицию Российской Федерации и Китая в Совете Безопасности ООН и их вето на резолюцию, которую предложили США.

25 октября Россия и КНР наложили вето на проект ближневосточной резолюции Совбеза ООН, который предложили США. За документ отдали свои голоса 10 стран, против выступили РФ, Китай и ОАЭ. Два государства воздержались.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.