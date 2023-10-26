Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия призвала Израиль бороться с террористами, а не с мирными гражданами

Небензя: РФ призывает Израиль бороться с террористами, а не с мирными жителями

close
100%
РИА «Новости»

Россия призывает Израиль не распространять борьбу с террористами на мирных жителей. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Мы призываем вас <…> бороться с террористами, а не с мирными гражданами», — сказал он.

25 октября Россия и Китай наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по ситуации в Израиле и Газе. РФ подготовила альтернативный проект документа.

Небензя назвал резолюцию США в СБ ООН лицензией Израилю на наземную операцию. Он обратил внимание, что ее авторы пошли на тактическую уловку и насытили документ бессистемным набором гуманитарных мер, на которые Израиль мог бы пойти во время своей наземной операции.

В ХАМАС высоко оценили позицию России и Китая в СБ ООН и вето на резолюцию США.

Позже постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон чрезвычайно разочарован вето со стороны РФ на американский проект по Ближнему Востоку.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий