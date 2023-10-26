Россия призвала Израиль бороться с террористами, а не с мирными гражданами

Россия призывает Израиль не распространять борьбу с террористами на мирных жителей. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Мы призываем вас <…> бороться с террористами, а не с мирными гражданами», — сказал он.

25 октября Россия и Китай наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по ситуации в Израиле и Газе. РФ подготовила альтернативный проект документа.

Небензя назвал резолюцию США в СБ ООН лицензией Израилю на наземную операцию. Он обратил внимание, что ее авторы пошли на тактическую уловку и насытили документ бессистемным набором гуманитарных мер, на которые Израиль мог бы пойти во время своей наземной операции.

В ХАМАС высоко оценили позицию России и Китая в СБ ООН и вето на резолюцию США.

Позже постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон чрезвычайно разочарован вето со стороны РФ на американский проект по Ближнему Востоку.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.