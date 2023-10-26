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Новый спикер палаты представителей США обозначил свою позицию по Украине

Hill: спикер палаты представителей Джонсон стал скептиком в отношении Украины

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Elizabeth Frantz/Reuters

Избранный спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон изменил свою позицию в отношении Украины и стал скептиком в вопросе выделения новых средств на ее нужды. Об этом пишет газета Hill.

В статье напомнили, что в 2022 году конгрессмен голосовал за принятие закона о ленд-лизе, предусматривавшего передачу Украине оружия и иной помощи по упрощенной процедуре.

Но в последнее время Джонсон занял «скептическую позицию» относительно необходимости выделения новой помощи Украине. Он выступил против принятия в палате двух различных законопроектов об ассигнованиях Киеву.

Новый спикер палаты представителей обратил внимание, что американские налогоплательщики в прошлом году направили украинским властям помощь на сумму более $100 млрд и должны знать, соблюдает ли правительство этой страны прозрачность в отношении использования столь огромной суммы.

Накануне в США придумали новое обоснование военной помощи Киеву.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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