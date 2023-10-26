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В США придумали новое обоснование военной помощи Украине

Politico: Белый дом хочет обосновать помощь Киеву как залог роста экономики США

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Rod Lamkey/Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призвала представителей обеих политических партий в конгрессе обосновывать помощь Украине перспективой экономического роста. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на тезисы для конгрессменов.

По данным издания, измененная стратегия должна убедить американцев, что поддержка Украины будет способствовать созданию новых рабочих мест и укреплению промышленной базы страны.

«<…> мы сотрудничаем с оборонной промышленностью США, чтобы <…> удовлетворить потребности нашей страны и ее союзников», — указали в тезисах.

В публикации напомнили, что смена стратегии Белого дома происходит на фоне растущего недовольства американцев необходимостью поддерживать Украину.

Представитель Республиканской партии обратил внимание журналистов, что новое обоснование помощи Киеву подтвердило, что риторика администрация Байдена в отношении Украины «была катастрофой», поэтому ее необходимо изменить.

23 октября верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю перед встречей министров иностранных дел сообщества в Люксембурге представители СМИ впервые с февраля 2022 года не задали ни одного вопроса об Украине.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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