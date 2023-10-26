В ФРГ заявили, что антисемитам не будут предоставлять германское гражданство

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что антисемитам будут отказывать в предоставлении германского гражданства, сообщает Reuters.

В бундестаге сейчас на рассмотрении находится законопроект, в соответствии с которым иностранцы, совершившие антисемитские действия или высказывания, никогда не смогут получить гражданство ФРГ.

Фезер подчеркнула, что в проекте нового закона о гражданстве антисемиты будут четко исключены. По ее словам, немецкие власти сейчас чрезвычайно бдительны в отношении находящихся в Германии сторонников движения ХАМАС. Поэтому любой человек, допускающий высказывания антисемитского характера будет привлечен к строгой ответственности.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что в настоящее время не видит явной угрозы со стороны исламистов в Германии на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

До этого в ФРГ призвали сажать в тюрьму на срок не менее шести месяцев за поддержку ХАМАС.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.