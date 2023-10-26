Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ФРГ заявили, что антисемитам не будут предоставлять германское гражданство

Глава МВД ФРГ Фезер: антисемиты не будут получать германское гражданство

close
100%
Global Look Press

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что антисемитам будут отказывать в предоставлении германского гражданства, сообщает Reuters.

В бундестаге сейчас на рассмотрении находится законопроект, в соответствии с которым иностранцы, совершившие антисемитские действия или высказывания, никогда не смогут получить гражданство ФРГ.

Фезер подчеркнула, что в проекте нового закона о гражданстве антисемиты будут четко исключены. По ее словам, немецкие власти сейчас чрезвычайно бдительны в отношении находящихся в Германии сторонников движения ХАМАС. Поэтому любой человек, допускающий высказывания антисемитского характера будет привлечен к строгой ответственности.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что в настоящее время не видит явной угрозы со стороны исламистов в Германии на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

До этого в ФРГ призвали сажать в тюрьму на срок не менее шести месяцев за поддержку ХАМАС.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий