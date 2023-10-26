Небензя назвал резолюцию США в СБ ООН лицензией Израилю на наземную операцию

Проект резолюции США в Совбезе, заблокированный Россией и Китаем, — это лицензия Израилю на проведение наземной операции в Газе. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что авторы документа пошли на тактическую уловку и насытили резолюцию бессистемным набором гуманитарных мер, на которые Израиль мог бы пойти во время своей наземной операции. Одновременно они постарались сделать так, чтобы ничто больше не препятствовало Западному Иерусалиму.

«По сути резолюция США — это лицензия <…>. Совет не может связать себя такой резолюцией», — подчеркнул Небензя.

Небензя отметил, что Россия не видит смысла поддерживать документ, цель которого — обслуживать геополитические интересы одного из членов Совета Безопасности. Он добавил, что такая резолюция не способна остановить эскалацию, а наоборот, дает ей зеленый свет, прикрываясь гуманитарными условиями.

25 октября Россия и Китай наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по ситуации в Израиле и Газе. РФ подготовила альтернативный проект документа.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.