Байден оговорился, перепутав президента Египта с палестинцами

Президент США Джо Байден совершил очередную ошибку, выразив благодарность за доставку гуманитарной помощи в сектор Газа израильтянам и палестинцам вместо главы Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Байден сделал эту оговорку, выступая в Белом доме на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, сообщает ТАСС.

Байден сначала поблагодарил израильтян и палестинцев за сотрудничество с США по доставке продовольствия, воды и медикаментов мирному населению сектора Газа, но потом вынужден был поправиться и выразить благодарность президенту ас-Сиси.

Ранее президент США Джо Байден заявил о возможности ответной реакции в случае, если Иран совершит атаки на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке.

До этого глава США Джо Байден в ходе пресс-конференции объяснил, что не требовал от руководства Израиля отложить начало наземной военной операции в секторе Газа, но призвал в первую очередь вызволить находящихся у палестинского движения ХАМАС заложников.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.