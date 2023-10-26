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Байден оговорился, перепутав президента Египта с палестинцами

Байден перепутал президента Египта ас-Сиси с палестинцами

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Jonathan Ernst-POOL/Global Look Press

Президент США Джо Байден совершил очередную ошибку, выразив благодарность за доставку гуманитарной помощи в сектор Газа израильтянам и палестинцам вместо главы Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Байден сделал эту оговорку, выступая в Белом доме на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, сообщает ТАСС.

Байден сначала поблагодарил израильтян и палестинцев за сотрудничество с США по доставке продовольствия, воды и медикаментов мирному населению сектора Газа, но потом вынужден был поправиться и выразить благодарность президенту ас-Сиси.

Ранее президент США Джо Байден заявил о возможности ответной реакции в случае, если Иран совершит атаки на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке.

До этого глава США Джо Байден в ходе пресс-конференции объяснил, что не требовал от руководства Израиля отложить начало наземной военной операции в секторе Газа, но призвал в первую очередь вызволить находящихся у палестинского движения ХАМАС заложников.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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