Администрация Орбана: Венгрия останется в ЕС дольше, чем Боррель на посту

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия останется членом Евросоюза дольше, чем Жозеп Боррель останется на своем посту главы европейской дипломатии. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал современный Евросоюз плохой пародией на СССР, на что Боррель указал, что никто не удерживает Венгрию в составе ЕС.

Гуйяш высказался по этому поводу на правительственном брифинге, который транслировался телеканалом М1.

Орбан ранее заявил, что Брюссель не является начальником для Венгрии и что страна будет продолжать защищать свою точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. Он также отметил, что Венгрия не является страной, которая безоговорочно подчиняется требованиям Брюсселя, и поэтому Будапешт не будет поставлять оружие и выделять деньги Украине, принимать мигрантов и вводить пропаганду сексуальных меньшинств в венгерских школах.

Ранее премьер Венгрии Орбан похвастался подарком от Трампа.