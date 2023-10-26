РФ намерена сделать все возможное, чтобы новый мировой порядок был многополярным

Россия готова сделать все, чтобы мир стал многополярным. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Россия намерена сделать все возможное, чтобы <…> мировой порядок был многополярным», — написал дипломат.

Он напомнил, что мир сейчас живет в эпоху перемен, и именно сегодня создается будущее.

10 октября президент США Байден заявил, что человечеству необходим новый мировой порядок. Американские власти, по его словам, при наличии дерзости и уверенности смогут объединить мир так, как никогда не было раньше.

В России тоже обращают внимание на наступление нового периода в истории. Президент РФ счел лицемерием и двойными стандартами западные идеи нового миропорядка.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин в ходе переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что РФ и Китай формируют многополярную архитектуру международных отношений.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».