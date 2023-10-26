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СБ ООН не принял проект резолюции России по ситуации на Ближнем Востоке

Совбез ООН не принял проект российской резолюции по ситуации вокруг сектора Газа

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ShaykhSulaiman/X

Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа с призывом к немедленному прекращению огня, сообщает РИА Новости.

За российский проект не проголосовали необходимые девять из 15 членов Совбеза. Вместо чего получилось, что четыре страны голосовали за, две – против, а девять воздержались.

В частности, документ российской резолюции призывал к немедленному и устойчивому прекращению огня, осуждал нападение палестинской группировки ХАМАС 7 октября, а также неизбирательные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Газе. Говорилось об отмене предписание жителям Газы переместиться на юг, о немедленном и безоговорочном освобождении гражданских заложников. В тексте призывалось создать гуманитарные паузы и коридоры.

Представители России и Китая в СБ ООН, в свою очередь, наложили вето на резолюцию США по израильско-палестинскому конфликту.
Как ранее заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, проект ближневосточной резолюции США насквозь политизирован.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

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Война в Израиле
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