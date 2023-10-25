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Путин оценил западные идеи нового миропорядка

Путин счел лицемерием и двойными стандартами западные идеи нового миропорядка

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений РФ прокомментировал идеи нового миропорядка, которые были высказаны на Западе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, на Западе «ведут разговоры о каком-то новом мировом порядке, суть которого на самом деле все та же: лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность, на глобальное доминирование, на сохранение по сути неоколониальной системы».

20 октября президент США Байден заявил, что человечеству необходим новый мировой порядок. По его словам, Соединенные Штаты при наличии дерзости и уверенности смогут объединить мир так, как никогда не было раньше.

В октябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал мнение, что новый мировой порядок должен строиться на прочном фундаменте принципов Устава ООН.

До этого Путин говорил, что Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустройства на основе принципов суверенного равенства.

Ранее Медведев назвал задачей России возврат мирового порядка к принципам равенства.

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