Пашинян: Армения остается членом ОДКБ

Армения все еще остается членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где в нынешней ситуации сверяются позиции участников. О такой своей позиции, как сообщает ТАСС, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.

«Мы остаемся в ОДКБ, потому что сейчас стороны находятся на стадии обсуждения вопросов понимания позиций, потому что не хочется ошибиться в понимании друг друга», — сказал премьер-министр.

Кроме того, Пашинян упомянул о присутствии в стране 102-й российской военной базы в Гюмри, которая находится там с 1995 года. По словам премьера, он не видит в ее размещении преимуществ для Армении. Как заявил премьер, Армения находится в поиске новых партнеров, в то время как Россия «не смогла выполнить свои союзнические обязательства».

Однако вопрос о выводе базы пока не стоит, и возможный вывод российских войск из страны не обсуждался, отметил он.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.