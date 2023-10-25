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Пашинян: Армения остается членом ОДКБ

Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что страна остается членом ОДКБ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Армения все еще остается членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где в нынешней ситуации сверяются позиции участников. О такой своей позиции, как сообщает ТАСС, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.

«Мы остаемся в ОДКБ, потому что сейчас стороны находятся на стадии обсуждения вопросов понимания позиций, потому что не хочется ошибиться в понимании друг друга», — сказал премьер-министр.

Кроме того, Пашинян упомянул о присутствии в стране 102-й российской военной базы в Гюмри, которая находится там с 1995 года. По словам премьера, он не видит в ее размещении преимуществ для Армении. Как заявил премьер, Армения находится в поиске новых партнеров, в то время как Россия «не смогла выполнить свои союзнические обязательства».

Однако вопрос о выводе базы пока не стоит, и возможный вывод российских войск из страны не обсуждался, отметил он.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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