США выразили разочарование российским вето на проект резолюции по Ближнему Востоку

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в Вашингтоне чрезвычайно разочарованы вето, которое Россия наложила на американский проект резолюции по Ближнему Востоку, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, США глубоко разочарованы тем, что Москва и Пекин отвергли «сильную и сбалансированную» американскую резолюцию.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай наложили вето на проект ближневосточной резолюции Совета Безопасности ООН, который предложили США. За документ отдали свои голоса 10 стран, против выступили РФ, КНР и ОАЭ. Два государства воздержались.

Проект резолюции содержал осуждение нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль. В документе не содержалось призыва к прекращению огня, но признавалось право стран на самозащиту.

До этого на заседании Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя объявил, что Москва разработала альтернативный проект резолюции по израильско-палестинскому конфликту, вместо американского проекта. Новый проект резолюции составлен на основе гуманитарного языка и включает важные элементы из американского, бразильского и первого российского проектов.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.