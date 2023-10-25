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Небензя счел проект ближневосточной резолюции США насквозь политизированным

Небензя: проект ближневосточной резолюции США насквозь политизирован

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Mary Altaffer/AP

Проект ближневосточной резолюции США насквозь политизирован. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

По его словам, итоговый документ «не дотягивает даже до минимальных стандартов качества», он не содержит призыва к прекращению огня сторонами.

«Это насквозь политизированный документ, единственная цель которого — <…> застолбить политические установки США в регионе через навешивание ярлыков», — подчеркнул дипломат.

Небензя подчеркнул, что резолюция не ставит своей целью спасти мирное население в зоне конфликта. Дипломат обратил внимание, что принятие документа дискредитировало бы СБ ООН, поэтому Совет не может связать себя такой резолюцией.

25 октября стало известно, что РФ и КНР заблокировали американский проект ближневосточной резолюции СБ ООН. За документ отдали свои голоса 10 стран, две воздержались.

Накануне Соединенные Штаты представили свой проект резолюции, который осуждает действия ХАМАС, подтверждает право Тель-Авива на самооборону, но не содержит призыва к прекращению огня.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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