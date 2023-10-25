Путин рассказал об отношении России к ситуации на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин заявил, что страна переживает за происходящее на Ближнем Востоке. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с представителями всех основных религиозных конфессий России, передает газета «Известия».

«Все мы с тревогой и с болью в сердце следим за трагической ситуацией на Святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман, иудеев — для последователей крупнейших традиционных мировых религий», — сказал Путин.

Российский президент отметил, что знает, что Россия всегда будет чувствовать горечь потерь от действий террористов.

Ранее Путин назвал гуманитарной катастрофой текущую ситуацию на Ближнем Востоке и отметил, что противостояние терроризму не может вестись по принципу «коллективной ответственности».

До этого Путин выразил сочувствие Израилю. Он заявил, что Россия с горечью и тревогой следит за событиями «на святой земле», которая обладает сакральным значением для ряда мировых конфессий.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.