Байден пояснил, что не требовал от Израиля отложить наземную операцию

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции объяснил, что не требовал от руководства Израиля отложить начало наземной военной операции в секторе Газа, но призвал в первую очередь вызволить находящихся у палестинского движения ХАМАС заложников, передает РИА Новости.

На вопрос о том, выдвигал ли он подобное требование в контактах с израильскими властями, американский президент ответил отрицательно.

«Я указал ему (премьер-министру Биньямину Нетаньяху. — «Газета.Ru») на необходимость того, чтобы, если возможно, безопасно вызволить этих людей», — пояснил президент.

Байден сообщил, что призвал сделать это, если есть такая возможность.

Выступая перед журналистами он заявил, что власти Израиля могут самостоятельно принимать решение о начале сухопутной операции в секторе Газа.

Также президент США заявил, что Соединенные Штаты дают гарантию того, что помогут Израилю со всем необходимым для наказания боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.